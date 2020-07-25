20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце

Оперштаб правительства Вологодской области 25 июля сообщил о 27 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Из них 20 в Череповце, четыре новых случая в Вологде, два - в Кичменгско-Городецком районе, один - в Вологодском районе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2245 случаев заражения COVID-19. Из них 699 — в Вологде, 572 — в Череповце, 118 — в Вологодском районе, 156 — в Шекснинском районе, 75 — в Кадуйском районе, 61 — в Великоустюгском районе, 158 — в Грязовецком районе, 16 — в Чагодощенском районе, 38 — в Устюженском районе, 22 — в Кичменско-Городецком, 20 — в Сокольском, 40 — в Череповецком, 64 — в Кирилловском, 9 — в Усть-Кубинском, 9 — в Нюксенском, 28 — в Тотемском, 3 — в Бабушкинском, 23 — в Вытегорском, 11 — в Харовском, 9 — в Бабаевском, 5 — в Никольском, 9 — в Тарногском, 4 — в Вожегодском, 9 — в Белозерском, один — в Междуреченском районе, один — в Вашкинском.

Всего с начала пандемии на территории региона умерло уже 20 человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровел 1811 (50 за последние сутки).

Ранее NewsVo сообщал, что хоккейный клуб «Северсталь» официально подтвердил девять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.