Поселок Лальск просят включить в состав Вологодской области

Губернатора Олега Кувшинникова попросили присоединить к Вологодской области поселок Лальск Кировской области. Соответствующее обращение поступило в онлайн-приемную губернатора.

— Наш город Лальск всегда относился к Устюгу и Вологде, потом отдали в Архангельскую область, а после в Кировскую, у Кировской области на нас нет ни желания ни сил обращать внимание. Рассмотрите возможность включить наш район обратно в Вологодскую область, рассмотрите возможность, нагрузка на бюджет будет небольшой — тут и не живет практически уже никого, а ресурсы достаточные и в историческом плане с точки зрения туризма Лальск и Устюг можно было бы сделать несколько проектов, — говорится в обращении (ред. — орфография и пунктуация автора сохранены).

В ответе на обращение, который подготовил замгубернатора Евгений Богомазов, говорится, что границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия, утверждает вносимые изменения Совет Федерации.

— Вопрос включения города Лальск Кировской области в границы территории Вологодской области должен быть рассмотрен в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Вологодской и Кировской областей в сфере административно-территориального устройства, по результатам выявленного положительного мнения населения, проживающего на соответствующих территориях, по данному вопросу, — отмечает Богомазов.

Лальск — посёлок городского типа в Лузском районе Кировской области. Входит в перечень исторических городов России. Население, по данным на 1 января 2018 года, 2937 человек. До Великого Устюга по трассе 96 километров.