Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Вологде

24.07.2020 [Общество]

В Вологде найдена 13-летняя девочка, которая пропала в деревне Ермаково 22 июля. 

 — Пропавшая девочка, благодаря информации волонтеров, была  обнаружена в районе улицы Фрязиновская областного центра и доставлена в Следственный комитет для выяснения причин ее самовольного ухода из дома два дня назад, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 22 июля в деревне Ермаково 13-летняя  Жасмин Успаева отправилась в магазин, но позже уехала на велосипеде и домой не вернулась. С тех пор местонахождение ребенка было неизвестно. Опрашивался круг общения девочки, по некоторым данным, она могла отправиться к знакомым или родственникам в Вологду.

 

 

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