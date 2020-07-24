Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Вологде

В Вологде найдена 13-летняя девочка, которая пропала в деревне Ермаково 22 июля.

— Пропавшая девочка, благодаря информации волонтеров, была обнаружена в районе улицы Фрязиновская областного центра и доставлена в Следственный комитет для выяснения причин ее самовольного ухода из дома два дня назад, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 22 июля в деревне Ермаково 13-летняя Жасмин Успаева отправилась в магазин, но позже уехала на велосипеде и домой не вернулась. С тех пор местонахождение ребенка было неизвестно. Опрашивался круг общения девочки, по некоторым данным, она могла отправиться к знакомым или родственникам в Вологду.