В Вологде женщина пыталась пронести в здание суда шприц с наркотиком

Жительница Кадуя пыталась пронести в здание Вологодского городского суда шприц с наркотиком. Инцидент произошел 23 июля.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, медицинский шприц с содержимым красного цвета обнаружили при досмотре личных вещей женщины приставы. О находке сразу же сообщили в полицию, на место приехала следственно-оперативная группа.

— В ходе проверки правоохранителями было установлено, что содержимым шприца является сильнодействующее наркотическое средство. Женщиной, пытавшейся пронести запрещенное вещество в здание суда, оказалась жительница пос. Кадуй Вологодской области 1981 г. р. — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщину вызвали в суд в качестве ответчика по гражданскому делу.

Наркотик изъяли, кадуйчанку доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NewsVo сообщал, что Великоустюгский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю Великого Устюга, который в мае этого года пытался пронести шприц с наркотиками для своей знакомой, которая лежала в ЦРБ.