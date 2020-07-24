В Вологде женщина пыталась пронести в здание суда шприц с наркотиком

24.07.2020 [Общество]

Жительница Кадуя пыталась пронести в здание Вологодского городского суда шприц с наркотиком. Инцидент произошел 23 июля.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, медицинский шприц с содержимым красного цвета обнаружили при досмотре личных вещей женщины приставы. О находке сразу же сообщили в полицию, на место приехала следственно-оперативная группа.

— В ходе проверки правоохранителями было установлено, что содержимым шприца является сильнодействующее наркотическое средство. Женщиной, пытавшейся пронести запрещенное вещество в здание суда, оказалась жительница пос. Кадуй Вологодской области 1981 г. р. — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщину вызвали в суд в качестве ответчика по гражданскому делу.  

Наркотик изъяли, кадуйчанку доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее NewsVo сообщал, что Великоустюгский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю Великого Устюга, который в мае этого года пытался пронести шприц с наркотиками для своей знакомой, которая лежала в ЦРБ.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жительницу Бабаево будут судить по экстремистской статье из-за ролика об обещаниях «Единой России»
18 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
Два человека погибли в ДТП в Вологодском районе
17 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
17 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
Сома длиной 1,7 метра поймали в Рыбинском водохранилище под Череповцом
25 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Поселок Лальск просят включить в состав Вологодской области
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
Глава избиркома Вологды Максим Зуев уходит в отставку
24.07.2020 [Общество]

Глава избиркома Вологды Максим Зуев уходит в отставку

3182
0
24.07.2020 [Общество]

Поселок Лальск просят включить в состав Вологодской области

3649
0
24.07.2020 [Общество]

Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Вологде

2869
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде спасли девушку, которая тонула в болоте
Два человека погибли в ДТП в Вологодском районе
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
Девять случаев коронавируса выявили в хоккейном клубе «Северсталь»
Администрация Вологды готовит к передаче на реставрацию три деревянных дома
Поселок Лальск просят включить в состав Вологодской области
 
23.07.2020 [Общество]

«Хочу видеть у нас ателье люкс, которого в городе нет»: интервью с вологодской бизнес-леди Ириной Лапиной

2566
0
26.07.2020 [БлогоVO]

Художники на пленэре в Тотьме и ещё немного кадров с сегодняшней прогулки

172
0
25.07.2020 [Обзор Прессы]

«В туалете я обнаружил, что у меня все ноги в крови»

762
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика