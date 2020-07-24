Укравшего могильную ограду череповчанина приговорили к трем годам колонии

37-летнего жителя Череповца приговорили к трем годам колонии за кражу двух секций могильной ограды с кладбища. Инцидент произошел в апреле на муниципальном кладбище № 2.

— Как следует из показаний череповчанина, данных им в ходе дознания в качестве подозреваемого и оглашенных в судебном заседании, той ночью он находился у знакомого. Ему захотелось выпить спиртного, но ни денег, ни алкоголя не было. Он пошел на кладбище, поскольку на могилах оставляют водку, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

У одного из захоронений мужчина увидел две секции ограждения, которые были приставлены к другим двум, которые были вкопаны. Две секции он забрал с собой и спрятал в канаву, чтобы вернуться за ними позднее. Через два дня он забрал похищенное и направился в пункт приема металлолома. По дороге ему встретился незнакомый мужчина, который купил у него фрагменты ограды.

— Мировой судья по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему и предыдущему приговору, назначил Сергею А. окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщает пресс-служба.

Кроме того, он должен будет выплатить владелице похищенных ограждений 4 400 рублей причиненного ей ущерба. Приговор в законную силу не вступил.