В Вологодской области ограничат торговлю алкоголем в общепитах, расположенных в жилых домах

В Вологодской области введут дополнительные ограничения по продаже алкоголя для заведений общепита, работающих в жилых домах. Соответствующий законопроект был одобрен 27 мая на сессии Законодательного собрания региона.

«К нам поступало много обращений граждан с просьбой закрыть псевдообщепиты. Ранее мы обращались к нашим депутатам Государственной Думы, чтобы регионам было предоставлено право ограничивать продажу алкоголя в таких заведениях, — рассказал спикер регионального парламента Андрей Луценко. — Законопроектом предлагается ограничить продажу алкоголя в общепитах, расположенных в жилых домах и имеющих торговый зал площадью менее 100 квадратных метров. Это ограничение будет действовать для городов. В сельской местности останется ограничение, введенное федеральной нормой — не менее 20 квадратных метров».

Спикер областного парламента подчеркнул, что сейчас законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия и выразил надежду, что на следующей сессии он будет принят в окончательном чтении.

В апреле этого года Госдума приняла законопроект, согласно которому в кафе, расположенных в жилых домах, запрещена продажа алкоголя, если площадь зала обслуживания в таком заведении менее 20 квадратных метров. При этом федеральный законодатель предоставил регионам право ужесточить требования по площади залов обслуживания вплоть до полного запрета продажи алкоголя в местах общественного питания, размещающихся в МКД, сообщает пресс-служба ЗСО.