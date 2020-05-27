Вологодские депутаты приняли законопроект о бесплатном горячем питании учеников начальных классов

27 мая на сессии Законодательного собрания Вологодской области депутаты приняли законопроект о бесплатном питании учеников начальных классов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил проблему школьного питания, и предложил предоставлять его бесплатно всем ученикам начальных классов. Впоследствии были приняты соответствующие поправки в федеральном законодательстве, а теперь и в областном, — рассказал председатель ЗСО Андрей Луценко. — С 1 сентября 2020 года все ученики младшей школы, а это более 60 тысяч детей из 344 учебных заведений, будут получать бесплатное горячее питание. Необходимые средства на эти цели уже заложены в бюджет».

Кроме того, сегодня депутаты приняли решение увеличить стоимость льготного школьного питания с 50 до 63 рублей в день. Его получают ученики государственных и муниципальных школ из малоимущих и многодетных семей, а также дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. По словам Луценко, средства на повышение норматива также заложены в бюджет области.

Ранее стоимость льготного школьного питания повышалась в прошлом году: с 1 сентября 2019 года ребят стали кормить на 50 рублей в день вместо 35.