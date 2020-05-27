Жителя Череповца осудили условно за секс с 15-летней девочкой

21-летнего череповчанина приговорили к условному сроку за секс со школьницей. Его признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

— Следствием и судом установлено, что обвиняемый в ноябре 2019 года начал встречаться с 15-летней девочкой из соседнего района, приглашал ее в гости в г. Череповец и неоднократно вступал с ней в интимную связь, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.

Ранее NewsVo сообщал, что жителя Вологодского района осудили за развратные действия по отношению к 15-летней девочке. Пьяный мужчина обнажился в ее присутствии.