В Чагоде присвоившей 450 тысяч рублей заведующей детсада запретили занимать руководящие должности в госучреждениях

В Чагоде суд вынес обвинительный приговор по делу заведующей детсадом комбинированного типа. За несколько лет женщина присвоила более 450 тысяч рублей бюджетных средств.

— Судом установлено, что в период с февраля 2014 года по апрель 2015 года, с октября 2015 года по февраль 2016 года, с августа 2016 года по август 2017 года, а также с сентября 2017 года по июнь 2018 года, злоумышленница, имея единый преступный умысел и используя свое служебное положение, совершала хищения путем присвоения и растраты, вверенных ей денежных средств, принадлежащих муниципальному учреждению образования на сумму более 450 тыс. рублей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что в феврале 2014 — июне 2018 г. г. на имеющиеся в штатном расписании должности женщина фиктивно трудоустраивала постороннего человека, а начисляемую ему зарплату забирала себе. Изначально сообщалось, что таким образом бюджету был нанесен ущерб в 348 тысяч рублей, однако в ходе следствия эта сумма выросла.

Женщина свою вину не признала, тем не менее, суд признал ее вину доказанной.

— С учётом мнения государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях сроком на 2 года, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Приговор в законную силу не вступил.