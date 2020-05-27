Череповчанин впал в наркотическую кому на парковке супермаркета

27.05.2020 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии оказали доврачебную помощь местному жителю, потерявшему сознание на парковке супермаркета на Шекснинском проспекте. Сообщение о происшествии в торговой точке поступило правоохранителям 26 мая около 23:00.

«К прибывшему на место наряду группы задержания обратился охранник и рассказал, что один из посетителей вел себя очень странно. Молодой человек неадекватно вел себя, размахивал руками, хаотично бегал между стеллажей, а потом выбежал из здания. Росгвардейцы обнаружили молодого человека на парковке у супермаркета в бессознательном состоянии», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. 

На место происшествия была вызвана скорая, молодому человеку, которым оказался 27-летний череповчанин, оказана доврачебная помощь. В кармане его куртки росгвардейцы обнаружили свёрток с веществом белого цвета. 

Медики госпитализировали мужчину с предварительным диагнозом наркотическая кома. Информацию об инциденте передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятии процессуального решения.

Тэги: наркотики, кома

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