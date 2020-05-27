Жителя Сокола, который в ссоре откусил знакомой часть носа, отправили на принудительное лечение

26-летнего жителя Сокола, обвиняемого в нанесении тяжкого вреда здоровью бывшей сожительницы, направили на принудительное лечение.

«В январе 2020 года в ходе ссоры молодой человек в г. Соколе, вооружившись двумя ножами, нанес своей бывшей сожительнице множественные удары ножом в область туловища, головы и конечностей. После чего, он, продолжая свои противоправные действия, откусил часть носа потерпевшей», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На основании заключения экспертов и характеристики личности обвиняемого, суд пришёл к выводу, что он совершил преступление в состоянии невменяемости.

«Основаниями для применения принудительной меры медицинского характера в отношении него являются невозможность назначения наказания и его исполнение, наличие психического расстройства, связанного с опасностью для него или других лиц, и возможностью причинения им иного существенного вреда», - областная пресс-служба судов.

Решением суда мужчина был освобождён от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.