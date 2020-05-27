В Вологде возбудили дело в отношении дедушки пострадавших при пожаре детей

В Вологде возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего дедушки пострадавших на пожаре детей. Мужчина сам дал двухлетнему внуку поиграть зажигалкой, а когда начался пожар, покинул квартиру, оставив мальчика и его пятилетнюю сестру.

Ранее NewsVo сообщал, что пожар в однокомнатной квартире на третьем этаже дома по улице Горького, 90 произошел днем 26 мая.

— Как выяснили следователи, двое малолетних детей 2014 г. р. и 2017 г.р находились под присмотром дедушки 1956 г. р., пока их отец находился в командировке. Накануне произошедшего дед дал 2-летнему внуку поиграть сломанную зажигалку, а уже 26 мая в квартире в результате неосторожного обращения с огнем двухлетнего мальчика произошло возгорание. Находящийся в это время в квартире мужчина, покинул ее, оставив двух малолетний детей в жилище, охваченном пламенем, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Дым из окна квартиры на третьем этаже увидели рабочие, ремонтировавшие соседнее здание. Еще до приезда пожарных мужчины спасли детей из горящей квартиры, убедив их прыгнуть из окна к ним в руки. Брат и сестра были с ожогами доставлены в больницу.

— Мальчик получил ожоги площадью 12% преимущественно 2-3 степени, девочка — площадью 32-33% преимущественно 3 степени. Данные повреждения по признаку опасности для жизни расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью, — отмечают следователи.

На месте происшествия криминалисты обнаружили и изъяли две зажигалки, окурки от сигарет, а также зафиксировали следы злоупотребления в квартире спиртными напитками.

Ранее NewsVo также сообщал, что с места пожара в больницу была доставлена 10-летняя девочка, однако, как рассказали в региональном управлении следственного комитета, по уточненным данным, никаких травм она не получила.