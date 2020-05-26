«Культурный диктант» напишут жители Вологодской области 27 мая

Областная акция «Культурный диктант» пройдёт в Вологодской области онлайн 27 мая. С 10 утра до 20 вечера все желающие смогут пройти задания диктанта и проверить, насколько хорошо они знают культуру родного края.

- Это прекрасная возможность для жителей нашего региона проверить свой уровень культурных знаний. В «Культурному диктанте» будут вопросы, касающиеся различных областей вологодской культуры: историко-культурное наследие, литература, кино, театр, музеи, музыка, народные промыслы, краеведение и т.д., - рассказал начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский сайту cultinfo.ru.

Для того, чтобы принять участие в диктанте нужно в указанный период времени зайти на сайт cultinfo.ru, кликнуть на баннер «Культурный диктант», пройти несложную регистрацию и ответить на задания диктанта.

Участникам предстоит за 40 минут ответить на 30 вопросов. Часть заданий будет в виде теста, но в некоторых нужно будет написать ответ самостоятельно.

Результаты диктанта будут опубликованы на сайте cultinfo.ru 12 июня. Победители будут отмечены призами.