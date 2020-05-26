Вологодский клуб американского футбола «Викинги ВоГУ» заключил первый контракт с легионером

Иммануил Рейнольдс подписал рассчитанный до 2021 года контракт с вологодским клубом "Викинги ВоГУ". 26 -летний легионер может играть на трех позициях: Wr - принимающий, Cb - корнербек, Kr - возвращающий. Кроме того, он будет и тренером детско-юношеской команды "Варяги".



Иммануил Рейнольдс родился Милуоки, штат Висконсин, США. Учился в Северной Айове, муниципальный колледж области Масон Сити Айова США. Играл за Iowa Elite (Айова, США), Керни Хокс (Керни Небраска), а также за Великие озера Феникс (Кеноша, Висконсин).