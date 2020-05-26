Объединение независимых СМИ «Синдикат-100» требует установить личность угрожавших расправой красноярской журналистке

26.05.2020 [Общество]

25 мая 2020 года в социальной сети Вконтакте на личной странице сотрудницы телекомпании ТВК (Красноярск) Марии Бухтуевой размещены угрозы в ее адрес. Пользователь зарегистрированный под именем Василь Клименко, угрожает журналисту физической расправой: «Бухутуева, сука лживая, мы тебе язык вырвем, мразь, и в ж..у тебе же, засунем. И нам пох…на ментов. Вот теперь ходи и оглядывайся: «арматурка Кашина» отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!»

Угрозы опубликованы под перепостом текста «Новой газеты» от 22 мая 2020 года, в которой главные редактора нескольких изданий рассказывают о претензиях к ним Генпрокуратуры и Роскомнадзора в ситуациях, когда СМИ откровенно говорят о проблемах, вызванных пандемией коронавируса.

Объединение независимых СМИ «Синдикат -100» требует установить личность виновного и привлечь его к ответственности. Мы считаем, что нарушена часть 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга»

Мы уверены, что причина угроз кроется не только в указанной публикации. Неприязнь вызывает профессиональная и человеческая позиция как журналиста Бухтуевой, так и телекомпании ТВК, главным редактором которой является наша коллега.

Мы не считаем эти угрозы пустыми словами неуравновешенного хама. Слишком часто в России вслед за ними журналиста настигает та самая «арматурка», а то и пуля. Мы всерьез обеспокоены безопасностью Марии и ее родных и будем пристально следить за развитием ситуации.

Полагаем, что для органов правопорядка, в способности которых пресечь нарушение закона некто Клименко сомневается, было бы делом чести доказать обратное. 

Тэги: свобода слова, СМИ

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