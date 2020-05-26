Жителя Устюженского района осудили за незаконную добычу песчано-гравийной смеси на участке

В Устюженском районе суд огласил приговор 63-летнему местному жителю, признанному виновным в хищении песчано-гравийной смеси стоимостью 419 247 рублей 26 копеек.



Суд установил, что 10 июля 2018 года глава Устюженского муниципального поселения на основании договора безвозмездного пользования предоставил подсудимому земельный участок площадью 2500 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства. В ноябре обвиняемый обратился в областной департамент природных ресурсов за разрешением на использование песчано-гравийной смеси, залегающей на указанном участке, для строительства подъездной дороги к нему. Ведомство разъяснило мужчине, что смесь можно добывать только для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, однако в мае 2019 он дал указание работникам фирмы, директором которой являлся, добывать смесь для её последующей реализации.

«В нарушение Закона РФ «О недрах» с середины мая по 5 июля 2019 года подсудимый совершил хищение с территории указанного земельного участка песчано-гравийной смеси общим объемом 1284,8 куб.м стоимостью 419 247 рублей 26 копеек. Похищенным подсудимый распорядился по своему усмотрению, причинив Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области материальный ущерб на указанную сумму», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина полностью признал вину в совершении преступления, активно способствовал следствию и уже возместил причинённый ущерб, поэтому дело слушалось в особом порядке.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Первоначально преступление было отнесено к категории тяжких, однако, с учётом фактических обстоятельств, оно было признано относящимся к категории средней тяжести, и подсудимого освободили от назначенного наказания в связи с деятельным раскаянием.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.