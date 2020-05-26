Бизнес на фекалиях: как в Бабаево право на чистку туалетов жителей оказалось в руках одной фирмы

Наталья Рюмина

В Бабаево муниципальное предприятие отказывается принимать на канализационно-очистные сооружения содержимое выгребных ям и септиков от одного из предпринимателей и разрешает такой же слив другой фирме. Тем самым право на чистку туалетов в жилом секторе оказалось сосредоточено в одних руках.

«Отсутствует станция на КОС»

Предприниматель Сергей Трошин занимается чисткой выгребных ям, отстойников и септиков, обслуживанием туалетов с химической стерилизацией. Уже больше года он пытается заключить договор с муниципальным унитарным предприятием "Водоснабжения и водоотведения" города Бабаево о приеме жидких отходов на городских канализационно-очистных сооружениях. С такой просьбой Трошин обратился в МУП «ВиВ» еще в конце 2018 года.

Однако в муниципальной организации мужчине отказали в заключении договора, мотивировав отказ отсутствием возможности приема сточных вод и жидких бытовых отходов привезенных на специальном транспорте на канализационно-очистные сооружения (КОС). Так же госслужащие пояснили, что у них «отсутствует станция на КОС». При этом 12 января 2015 года аналогичный договор на водоотведение хозяйственно-бытовых стоков, доставляемых на очистные сооружения собственным транспортом, был заключен с другой фирмой - ООО «УК ВКС», директор которой имеет родственные связи в «ВиВ».

Сергею Трошину пришлось обратиться за помощью в Вологодскую региональную общественную организацию «Ваше право». Представители организации сделали запрос в администрацию Бабаевского муниципального района, где им подтвердили, что с 2014 года и по настоящее время услуга по сбору и транспортировке хозяйственно-бытовых стоков, собираемых от жилых домов, не подключенных к системе канализации, предоставляется ООО "УК ВКС". Собранные этой фирмой стоки сбрасываются и очищаются на очистных сооружениях МУП "ВиВ". Однако, в МУП «Вив» все равно утверждали, что у них нет возможности осуществления приема сточных вод и жидких бытовых отходов, привезенных на спецтранспорте Трошина.

Слив канализации с машины ООО "УК ВКС"

После этого было принято решение написать обращение в антимонопольную службу, которая встала на сторону предпринимателя. Вологодское УФАС вынесло предупреждение муниципальному предприятию о необходимости прекращения действий, "содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства" и заключить договор на водоотведение с ИП Трошиным в срок до 30 сентября 2019 года.

Палки в колеса

В итоге договор был заключен 6 сентября 2019 года, но до сих пор не реализован - предпринимателю продолжают вставлять палки в колеса. Теперь от него требуют провести анализ канализационных стоков, которые он планирует вывозить. Трошин обратился за анализом в Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области, получив 10 марта 2020 года экспертное заключение врача по общей гигиене.

«Мы получили уведомление от 8 апреля 2020 года о готовности осуществления вывоза жидких бытовых отходов, согласно договора от 6 сентября 2019 года. В приложении к уведомлению предоставлен протокол испытания воды от 10 марта 2020 года. В данном протоколе представлен не полный перечень показателей, необходимых для проведения контроля, а именно нет минерализации, жиров и стронция», - ответили предпринимателю в «ВиВ» после получения экспертизы.

Поэтому слив жидких бытовых отходов из септиков и выгребных ям на канализационно-очистных сооружениях мужчине опять запретили.

Оказалось, что ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" в городе Череповце просто нет возможности выполнить все требуемые «ВиВ» анализы. При этом само же муниципальное предприятие контролирует качество сточных вод, сбрасываемых в Колпь через выпуск №1, по химическим показателям через свою лабораторию, а по микробиологическим - через центр гигиены. В этом случае экспертизы центра «ВиВ» устраивают.

Трошину пришлось обратиться за экспертизой в Санкт-Петербург. При этом, его конкурент ООО «УК ВКС», судя по договору от 12 января 2015 года с МУП «ВиВ», даже не имеет обязательства на проведение подобных анализов.

Что интересно, ООО «УК ВКС» является постоянным подрядчиком у муниципального предприятия, с ним с 2017 года заключаются многомиллионные контракты на обслуживание водопроводных и канализационных сетей, канализационно-очистных сооружений города Бабаево. Закупки проводят сразу на два года вперед - у других фирм нет шансов работать в городе по данному направлению.

NewsVO выяснил, что директором ООО «УК ВКС» является Карпов Николай Алексеевич, его сын тесно связан с МУП «ВиВ». Алексей Карпов является начальником участка в местном «Водоканале» с 2006 года.

В этом же году была организована и ООО «УК ВКС». С 2017 года фирма заключила с муниципальным предприятием контрактов почти на 70 миллионов рублей и пока остается монополистом в обслуживании канализаций города Бабаево.

ИП Трошин, в свою очередь, ждет очередную экспертизу из Санкт-Петербурга. Бизнесмен говорит, что если после этого в муниципальном предприятии не найдут больше препятствий для его работы, то с его помощью местные жители смогут вывозить свои отходы дешевле.