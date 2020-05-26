Виртуальную выставку работ графика Михаила Матвеева открыл Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Кирилло-Белозерский музей-заповедник приглашает посетителей на выставку работ известного художника-графика Михаила Матвеева.

- Михаил Александрович родился в Кириллове. Рисовать начал в детстве. После школы он работал на череповецком металлургическом комбинате, позже служил в армии. Затем поступил на художественно-графический факультет Российского государственного педагогического университета им. Герцена в Петербурге, а потом уехал в Москву, - сообщается в пресс-релизе музея. - В это время он много путешествовал по России и Европе, был «свободным» художником. Каждый пункт назначения нашел отражение в графических полотнах Михаила. Так появились его «путевые зарисовки».

Интерес художника вызывают культовые сооружения, виды монастырей, церквей, а также исторические части городов. Особенность его работ – внимание к деталям, которые, по его мнению, необходимо сохранить для будущих поколений. Михаил Матвеев выполняет свои работы карандашом, тушью, черным фломастером, и совершенно случайно открыл для себя цветные фломастеры, не свойственные, как правило, этому жанру.

В графике 90-х годов запечатлены виды, которые уже исчезли –спилены старые деревья в Кирилло-Белозерском монастыре, заменен обшарский мостик, поэтому кирилловские работы вызвали самый большой интерес у публики.

Большое количество работ было написано художником после посещения разных городов нашей страны и зарубежья.

Работы Михаила Матвеева хранятся в государственных, частных музеях и коллекциях. В фондах Кирилло-Белозерского музея-заповедника тринадцать графических работ художника. На них изображены окрестности Кирилловского района, а также главные достопримечательности – Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри, архитектурные пейзажи Ростова Великого, Костромы, Львова, Стокгольма и Хельсинки.

В условиях самоизоляции Кирилло-Белозерский музей-заповедник не может пригласить посетителей на традиционную выставку и показать произведения художника, поэтому сотрудники создали ролик и разместили на своих информационных площадках. Всех любителей графики они приглашают на виртуальную выставку: