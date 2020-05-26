Вологодская областная библиотека 27 мая проведёт День открытых дверей в режиме онлайн

27 мая Вологодская областная научная библиотека имени Ивана Бабушкина проведет онлайн День открытых дверей. Это мероприятие проводится ежегодно в Общероссийский день библиотек, но в этот раз, в связи с ограничениями из-за коронавируса, оно состоится дистанционно.

- Мы приготовили для вас экскурсии, мастер-классы, лекции и даже спектакль! Но и это еще не все! – сообщается в анонсе мероприятия на сайте библиотеки.

Так, в программе мероприятия онлайн-экскурсия «Супер-рейд, или Своими глазами». Это экскурсия с СуперБабкой по обновленным интерьерам библиотеки. Возможность заглянуть в неизвестные уголки здания.

Онлайн-экскурсия «История библиотеки в артефактах» по музейной экспозиции на М. Ульяновой, 1. Зрители увидят образцы читательских билетов и требований на книги, перьевые ручки и очки, книги с дарственными надписями и множество фотографий разных лет.

Онлайн-лекция «Спецхран Вологодской ОУНБ. Страницы истории». Что за «особый отдел» существовал с 1939 по 1990 год в тайниках бабушкинской? В обзоре приведены архивные документы и иллюстрации из фондов библиотеки.

Онлайн-лекция «Вечная проблема, или О читательских неисправностях». Как раньше библиотеки боролись с «должниками»? А как с этой проблемой справляются коллеги из других стран? Что делать, чтобы эта проблема перестала быть вечной?

Онлайн-лекция «Художник, библиотекарь, краевед: жизнь и судьба Андрея Константиновича Вёдрова». Это лекция о сотруднике Вологодской центральной губернской библиотеки 1920-х годов. Кому Вологодчина может быть благодарна за организацию реставрационных и строительных работ в Спасо-Прилуцком, Ферапонтовом, Кирилло-Белозерском монастырях и в Вологодском кремле? Какое ещё наследие А.К. Вёдрова хранит фонд Областной научной библиотеки?

Презентация книги Геннадия Сазонова «На огневой черте». В издании собраны все произведения автора о Великой Отечественной войне, которые рассказывают о героях и малоизвестных событиях того времени: создание атомной бомбы в фашистской Германии, разгром гитлеровских войск под Торжком в октябре 1941 года и других.

Концерт участников конкурса «Живая классика». В исполнении победителей регионального этапа прозвучат отрывки из произведений Шукшина, Приставкина, Белова и других писателей.

Моноспектакль актрисы Молодёжного экспериментального театра-студии «Сонет» Любови Губернаторовой «Такому, знать, молятся» по стихам Ольги Фокиной

Онлайн-урок «Профессия вечная – библиотечная» расскажет про самых первых библиотекарей и о становлении библиотечного дела в России.

Онлайн-урок «Библиотеки мира». Рассказ-путешествие по самым необычным библиотекам. Они потрясают воображение и своим внешним видом, и внутренним содержанием, например, библиотека, напоминающая бриллиант, похожая на скворечник или солнечный диск, летающую тарелку. Зрителям представится возможность побывать на библиотечном курорте и в библиотеке-грузовике.

Мастер-классы по изготовлению закладок в технике скрапбукинг, по ремонту книг и по росписи пряников.

Начало мероприятия 27 мая в 12.00 на youtube-канале библиотеки. Видеозаписи мероприятий также можно будет посмотреть и позже.

