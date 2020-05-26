Суд обязал администрацию Кич-Городецкого района оборудовать здание пандусом

26.05.2020 [Общество]

В Кичменгско-Городецком районе суд обязал администрацию муниципалитета обеспечить беспрепятственный доступ людей на инвалидных колясках в свое здание.

В ходе проведённой прокуратурой проверки выяснилось, что вход в здание администрации не приспособлен для лиц с ОВЗ, в том числе инвалидов на колясках. Пандус или другое техническое устройство, обеспечивающее доступ в здание указанным лицам, отсутствовало. Заместитель районного прокурора обратился в суд с иском об устранении данного нарушения. Представитель администрации исковые требования признал.

«Суд, исследовав письменные доказательства, заслушав доводы сторон, удовлетворил исковые требования и обязал администрацию Кичменгско-Городецкого муниципального района в срок до 01.09.2020 г. оборудовать вход в административное здание (с. Кичменгский Городок, ул. Центральная, д. 7) специальным приспособлением и устройством, предусмотренным СНиП 35-01-2001, обеспечивающим беспрепятственный доступ инвалидов», - сообщает пресс-служба пресс-службы судов Вологодской области. 

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: инвалиды, пандусы, чиновники

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