Запись спектакля «Шинель» вологодского ТЮЗа доступна для просмотра онлайн 26 и 27 мая

Видеозапись спектакля «Шинель» (14+) будет доступна для просмотра на сайте 26 и 27 мая. Это постановка Александра Чупина по мотивам одноименной повести Николая Гоголя. Премьера состоялась 7 ноября 2018 года.

- Спектакль «Шинель» начинается с рождения человека. С его первого крика. Женщины-повитухи наперебой предлагают назвать младенца мудрёными именами, предрекая ему в будущем великое предназначение. Так появляется в Петербурге новый житель – Акакий Акакиевич Башмачкин, - говорится о постановке на странице театра в социальной сети. - Наступило «великое будущее» Акакия Акакиевича. Он служит в одном из департаментов титулярным советником, переписывая документы. Но Башмачкин не просто копирует официальные бумаги, - он настоящий Художник, Поэт каллиграфии. Ведь недаром каллиграфию называют искусством красивого письма. Наивный, как ребёнок, Башмачкин живёт в своём мире букв и слов. Он усердно выводит ровные строчки и ничего не замечает вокруг. Не замечает, что в него влюблена квартирная хозяйка Анисья. Не замечает, что сослуживцы завидуют и смеются над его трепетным отношением к своему делу. Они укоряют Акакия Акакиевича за его неприглядный вид в старенькой, протёртой шинели, да ещё и припугивают за это увольнением со службы. А для Башмачкина потерять службу означает потерять смысл жизни. И он идёт к портному заказывать себе новую шинель…

Видео будет доступно в течение двух дней с 26 мая с 11.00 и 27 мая в течение дня на сайте cultinfo.ru.

