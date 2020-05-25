Росгвардейцы задержали троих жителей Вологды, вскрывших ларёк на Советском проспекте

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали троих местных жителей, взломавших ларёк на Советском проспекте. Информация о том, что неизвестные проникли в торговый павильон, поступила правоохранителям 23 мая в полночь. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 20-летнего вологжанина, вылезавшего его из ларька, и двух его подельников, которые стояли рядом.

«Как выяснили сотрудники Росгвардии, молодые люди сломали рольставни, разбили окно и вынесли из павильона 7 ящиков пива, несколько коробок сигарет и соков. При беседе со стражами правопорядка подозреваемые, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, пояснили, что хотели выпить, поэтому решили забраться в ларек», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.