В Череповце вспышка коронавируса зафиксирована среди вахтовиков

25.05.2020 [Общество]

В Череповце вахтовики из других регионов заболели коронавирусом. Инфекция распространилась внутри общежития, где мужчины сидели на карантине.

— Начал расти Череповец — плюс 14, это работники подрядных организаций, которые работают вахтовым методом в Череповце. Сейчас как раз мы разбираемся, как предотвратить случаи инфицирования в тех подрядных организациях, которые работают в регионе вахтовым методом, — сообщил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

В мэрии Череповца уточняют, что из 14 новых заболевших 13 вахтовиков. 

— Люди были на изоляции, сидели в общежитии две недели, на объект выйти не успели. Один человек заболел, внутри инфекция распространилась. Сейчас трое отправлены в моногоспиталь в состоянии средней тяжести, у них температура, кашель, — цитирует официальный сайт города начальника отдела организации медпомощи и профилактики по Череповцу департамента здравоохранения области Людмилу Дубовенко.

Тэги: строители, коронавирус

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