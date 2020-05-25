В Череповце вспышка коронавируса зафиксирована среди вахтовиков

В Череповце вахтовики из других регионов заболели коронавирусом. Инфекция распространилась внутри общежития, где мужчины сидели на карантине.

— Начал расти Череповец — плюс 14, это работники подрядных организаций, которые работают вахтовым методом в Череповце. Сейчас как раз мы разбираемся, как предотвратить случаи инфицирования в тех подрядных организациях, которые работают в регионе вахтовым методом, — сообщил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В мэрии Череповца уточняют, что из 14 новых заболевших 13 вахтовиков.