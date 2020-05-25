В Вологде 49 пациентов горбольницы с отрицательным тестом на COVID-19 перевели в обсерватор

49 пациентов Вологодской горбольницы № 1 с отрицательными тестами на COVID-19 перевели на обсервацию в госпиталь для ветеранов войн. 25 сотрудников больницы были размещены в гостинице «Спутник», сообщает пресс-служба правительства области.

Ранее, 22 мая, на заседании оперативного штаба глава департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков сообщал, что на выходных в госпиталь для ветеранов войн планировалось перевести 84 пациентов, в гостиницу — 9 пациентов. Кроме того, в «Спутник» планировали перевести 119 медработников. Портал "Вологда-поиск" со ссылкой на собственные источники пишет, что часть медперсонала больницы наотрез отказалась от переезда и была отпущена по домам на «самоизоляцию».

Об этом, в частности, говорится и в сообщении пресс-службы:

— Также часть пациентов и персонала в выходные дни переведена на обязательную домашнюю самоизоляцию под непрерывное медицинское наблюдение.

В хирургическом корпусе больницы сегодня по-прежнему находятся на лечении 43 пациента. Помощь им оказывают 34 медработника. Медицинская бригада была сформирована из числа сотрудников больницы с отрицательным результатом на COVID-19. В помощь докторам направлены специалисты других медицинских организаций города.

В терапевтическом корпусе проведена дезинфекционная обработка всех помещений, в том числе подсобных. 25 мая будут взяты первые смывы и направлены для анализа на инфекцию. В случае нескольких отрицательных результатов уже в начале следующей недели в здании может возобновиться основная работа по приему и лечению пациентов по профилю.

Моногоспиталь Вологды продолжает работу как приемно-диагностическое отделение. При поступлении пациента с подозрением на COVID-19 его обследуют, в случае положительного результата направляют в моногоспиталь Череповца. При отрицательном результате оказывают помощь по профилю заболевания.

Ранее NewsVo сообщал, что крупнейшая вспышка коронавируса в Вологде - в городской больнице №1. Изначально сообщалось о выводе на карантин отделений урологии, неврологии, хирургии и травматологии. Позднее к ним также добавились первая хирургия и второе травматологическое отделение. Последними на карантин закрыли отделения кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии.