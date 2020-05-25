В пункт временного размещения обратились четверо жителей подтопленных в Устье домов

В Устье в пункт временного размещения обратились четверо жителей подтопленных домов. Паводковая обстановка на территории райцентра по-прежнему остается сложной: в микрорайоне Лесозавод остаются подтопленными 59 приусадебных участков и 46 домов.

- Не освободилась от воды и автомобильная дорога «Устье – мкр. Лесозавод». Для жизнеобеспечения населения администрацией организованна переправа катером по графику, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Специалисты отмечают рост уровня воды в реке Кубена: по данным на утро 25 мая он составлял 710 см (за сутки плюс шесть сантиметров).

Спасатели продолжают следить за ситуацией, сложившейся в Сокольском районе. Уровень воды в реке Сухона за сутки не изменился. Подтопленными остаются 17 приусадебных участков в населенных пунктах Капустино и Судоверфь. На выходных вода полностью ушла из населенных пунктов Вожегодского района, где ранее также фиксировали подтопления придомовых территорий.