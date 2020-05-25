В пункт временного размещения обратились четверо жителей подтопленных в Устье домов

25.05.2020 [Общество]

В Устье в пункт временного размещения обратились четверо жителей подтопленных домов. Паводковая обстановка на территории райцентра по-прежнему остается сложной: в микрорайоне Лесозавод  остаются подтопленными 59 приусадебных участков и 46 домов.

- Не освободилась от воды и автомобильная дорога «Устье – мкр. Лесозавод». Для жизнеобеспечения населения администрацией организованна переправа катером по графику, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Специалисты отмечают рост уровня воды в реке Кубена: по данным на утро 25 мая он составлял  710 см (за сутки плюс шесть сантиметров). 

Спасатели продолжают следить за ситуацией, сложившейся в Сокольском районе. Уровень воды в реке Сухона за сутки не изменился. Подтопленными остаются 17 приусадебных участков в населенных пунктах Капустино и Судоверфь. На выходных вода полностью ушла из населенных пунктов Вожегодского района, где ранее также фиксировали подтопления придомовых территорий. 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Мы уже морально готовы, что рано или поздно все попадем в Череповец»: пациент горбольницы в Вологде рассказал об условиях обсервации
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В горбольнице №1 Вологды выявили уже больше 60 инфицированных COVID-19
В горбольнице №1 в Вологде закрыли на карантин еще три отделения
Губернатор области и мэр Череповца сообщают разные данные о количестве новых заболевших COVID-19 в городе
Вологодский депутат Виктор Леухин предложил упразднить фонд ОМС
Пациентам закрытого на карантин терапевтического корпуса горбольницы в Вологде разрешили самоизолироваться дома
40 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В департаменте здравоохранения заявили, что в горбольнице Вологды достаточно средств защиты медиков
25.05.2020 [Общество]

Оперштаб правительства Вологодской области сообщил о 34 новых случаях коронавируса в регионе

1190
0
25.05.2020 [Общество]

В Вологодском районе введут режим ЧС по сельскому хозяйству

1896
0
25.05.2020 [Экономика]

Прекратившим деятельность бизнесменам в Вологодской области пообещали доплату к пособию по безработице

452
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В пункт временного размещения обратились четверо жителей подтопленных в Устье домов
Самое раннее изображение жилища северного крестьянина нашли в госархиве Вологодской области
На санитарном КПП в Грязовецком районе поймали москвича с поддельными водительскими правами
Автошколу в Никольске оштрафовали на 100 тысяч рублей за работу в период действия режима самоизоляции
О "белых пятнах" в вологодском краеведении расскажет экскурсовод Нина Смелкова 25 мая
Жителя Междуреченского района приговорили к 13 годам колонии за убийство полуторагодовалой дочери
Детсад №86 в Вологде закрыли на карантин по коронавирусу
 


22.05.2020 [Общество]

Десять масок на троих

3831
0
25.05.2020 [БлогоVO]

Как построить ад на земле - пошаговая инструкция

133
0
21.05.2020 [Обзор Прессы]

Как развивается ситуация с отменой авиарейсов для вологжан?

1115
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика