На санитарном КПП в Грязовецком районе поймали москвича с поддельными водительскими правами

25.05.2020 [Происшествия]

В Грязовецком районе сотрудники ГИБДД задержали жителя Москвы с поддельными водительскими правами. Инцидент произошёл в конце апреля на санитарном КПП.

«Около 09:00 госавтоинспектором был остановлен автомобиль Сузуки Кизаши. Мужчина, сидевший за рулем иномарки, предъявил сотруднику полиции водительское удостоверение и документы на авто. При проверке документов сотрудник ДПС усомнился в подлинности водительского удостоверения. Выяснилось, что на фотографии в данном документе и на фотографии в оперативных базах учета изображены разные люди», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Экспертиза подтвердила, что документ является поддельным. Задержанным оказался 39-летний москвич, ранее лишённый водительских прав. Он сказал, что удостоверение ему, якобы, подарили. В отношении него составлен административный материал за управление автомобилем без водительских прав. За это правонарушение ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа, либо до 15 суток ареста.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 1 года.

Тэги: водительские права

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