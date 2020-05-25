Самое раннее изображение жилища северного крестьянина нашли в госархиве Вологодской области

Самое раннее изображение жилища северного крестьянина нашли в государственном архиве Вологодской области.

- Недавно в сотрудники архива обнаружили фрагмент небольшой карты земельных владений архиерейского дома и помещиков Строгановых. На нем схематически нанесены несколько деревень с рисунками крестьянских изб. Документ датируется первыми десятилетиями 18-го века. В госархиве это самое ранее изображение жилища северного крестьянина, - сообщает сайт госархива Вологодской области.

Оказывается, рисунков изб раннего периода практически не сохранилось. Облик крестьянских домов периода средних веков историки восстанавливали редким описаниям и археологическим памятникам.

- Безусловно, избы курные, то есть топились «по-черному», - сообщают архивисты. - На рисунках отчетливо видны дымницы – деревянные трубы, через которые выходил дым из помещения. Некоторые строения изображены на подклетах. Рядом пристройки с окнами – вероятно зимовки, избы для проживания зимой. Просматриваются и хозяйственные помещения, и бани. Характерно изображение окон: в центре косящатое «красное» окно, а по бокам от него маленькие волоковые. Также на карте условно обозначены изгороди, пашни и перелески.

По мнению специалистов, обнаруженные рисунки изб практически полностью совпадают с описаниями вологодского жилища 18-го века, приведенными Александром Сазоновым в его книге «Такой город в России один».

На найденном фрагменте карты схематично изображены три деревни: Крыловская, Яковцево и Панкратово. Рядом протекает Северная Двина. Сотрудники архива предполагают, что это территория Великоустюгского района Шемогодского сельского поселения.

