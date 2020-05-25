Видеоэкскурсии о звероящерах и мамонтах подготовили сотрудники Тотемского музейного объединения

Три короткие пятиминутные видеоэкскурсии, которые рассказывают о существах, обитавших на территории Вологодской области миллионы лет назад, подготовили сотрудники Тотемского музейного объединения.

Две части видео «По следам сухонских ящеров» рассказывают, какие существа обитали на территории тотемского края миллионы лет назад, а также кто такие сухонопусы, нюксенитии и обирковии.

А вот экскурсия «Мегафауна эпохи плейстоцена» - это рассказ о мамонтах и других представителях фауны, живших в более поздний период, после ящеров. Тогда уже появился человек, но окружавшая его фауна отличалась от сегодняшней.