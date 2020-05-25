Видеоэкскурсии о звероящерах и мамонтах подготовили сотрудники Тотемского музейного объединения

25.05.2020 [Культура]

Три короткие пятиминутные видеоэкскурсии, которые рассказывают о существах, обитавших на территории Вологодской области миллионы лет назад, подготовили сотрудники Тотемского музейного объединения.

Две части видео «По следам сухонских ящеров» рассказывают, какие существа обитали на территории тотемского края миллионы лет назад, а также кто такие сухонопусы, нюксенитии и обирковии.

А вот экскурсия «Мегафауна эпохи плейстоцена»  - это рассказ о мамонтах и других представителях фауны, живших в более поздний период, после ящеров. Тогда уже появился человек, но окружавшая его фауна отличалась от сегодняшней.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Мы уже морально готовы, что рано или поздно все попадем в Череповец»: пациент горбольницы в Вологде рассказал об условиях обсервации
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В горбольнице №1 Вологды выявили уже больше 60 инфицированных COVID-19
В горбольнице №1 в Вологде закрыли на карантин еще три отделения
Губернатор области и мэр Череповца сообщают разные данные о количестве новых заболевших COVID-19 в городе
Вологодский депутат Виктор Леухин предложил упразднить фонд ОМС
Пациентам закрытого на карантин терапевтического корпуса горбольницы в Вологде разрешили самоизолироваться дома
40 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В департаменте здравоохранения заявили, что в горбольнице Вологды достаточно средств защиты медиков
25.05.2020 [Общество]

Оперштаб правительства Вологодской области сообщил о 34 новых случаях коронавируса в регионе

1185
0
25.05.2020 [Общество]

В Вологодском районе введут режим ЧС по сельскому хозяйству

1887
0
25.05.2020 [Экономика]

Прекратившим деятельность бизнесменам в Вологодской области пообещали доплату к пособию по безработице

452
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В пункт временного размещения обратились четверо жителей подтопленных в Устье домов
Самое раннее изображение жилища северного крестьянина нашли в госархиве Вологодской области
На санитарном КПП в Грязовецком районе поймали москвича с поддельными водительскими правами
Автошколу в Никольске оштрафовали на 100 тысяч рублей за работу в период действия режима самоизоляции
О "белых пятнах" в вологодском краеведении расскажет экскурсовод Нина Смелкова 25 мая
Жителя Междуреченского района приговорили к 13 годам колонии за убийство полуторагодовалой дочери
Детсад №86 в Вологде закрыли на карантин по коронавирусу
 


22.05.2020 [Общество]

Десять масок на троих

3831
0
25.05.2020 [БлогоVO]

Как построить ад на земле - пошаговая инструкция

131
0
21.05.2020 [Обзор Прессы]

Как развивается ситуация с отменой авиарейсов для вологжан?

1115
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика