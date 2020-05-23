40 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

23.05.2020 [Общество]

40 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Вологодской области за сутки. Из них 25 в Вологде, 5 — в Череповце, остальные — в районах.

— В результате уточнения данных лабораторных исследований у нас произошли изменения в статистке. По этой причине имеются некоторые расхождения со вчерашними цифрами, — пишет в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По уточненным данным, изменилось количество выявленных 22 мая случаев: если изначально сообщалось о 63 новых случаях, то теперь — о 41 случае.

— В итоге по обновлённой методике на 22.05 зафиксировано 603 заболевших, на 23.05 — 643. Через сутки эти данные будут отражены в федеральной статистике, — объясняет глава региона. 

По данным на 23 мая, в Вологде выявлен 301 случай заболевания, в Череповце — 138, в Вологодском районе — 38, Шекснинском районе — 38, в Кадуйском районе — 24, в Великоустюгском районе — 21, в Грязовецком — 14, в Кичменгско-Городецком — 7, в Сокольском — 7, в Череповецком — 6, в Устюженском — 6, в Кирилловском — 5, в Усть-Кубинском — 5, в Нюксенском — 4, в Бабаевском — 3,  в Бабушкинском — 3, в Вытегорском — 3, в Тотемском — 3, в Харовском — 3, в Никольском — 2, в Тарногском — 2, в Чагодощенском — 6, в Белозерском — 2, в Вожегодском — 2.

C начала эпидемии выздоровел 251 пациент - плюс семь за минувшие сутки. Шесть заразившихся коронавирусом жителей области сейчас в тяжелом состоянии: двое подключены к аппаратам ИВЛ, четверо на кислородотерапии. 

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