Жительницу Тарногского района осудили за причинение смертельной травмы сожителю

22.05.2020 [Происшествия]

В Тарногском районе суд огласил приговор 46-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении смертельной травмы сожителю.

Суд установил, что в ночь с 18 на 19 октября 2019 года в деревне Плошиловская между обвиняемой и её сожителем произошёл конфликт. Они оба были пьяны. В ходе ссоры женщина несколько раз ударила потерпевшего руками и ногами, а также ударила его ножом в грудь. От полученных травм мужчина вскоре скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия действия подсудимой были определены как убийство, однако в дальнейшем они были переквалифицированы на ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего), поскольку убивать сожителя она не собиралась.

«Женщина в судебном заседании пояснила, что во время драки она автоматически взяла нож со стола, оттолкнула потерпевшего рукой, в которой был нож, и попала по нему. Суд критически отнесся к показаниям подсудимой о нанесении удара ножом случайно, поскольку в состояния аффекта она не находилась, ссора была инициирована ею. На предварительном следствии и в судебном заседании подсудимая указывала, что во время драки с потерпевшим она за свою жизнь и здоровье не опасалась», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

При вынесении приговора суд принял во внимание тот факт, что обвиняемая ранее уже была судима по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На момент преступления судимость погашена не была.

Женщине назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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