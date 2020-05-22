18-летнего жителя Великоустюгского района осудили условно за угрозы топором полицейским

22.05.2020 [Происшествия]

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 18-летнему местному жителю, угрожавшему полицейским топором. Суд установил, что 26 января 2020 года в городе Красавино пьяный обвиняемый отказался впустить в квартиру полицейских, прибывших на вызов его матери о семейном скандале.

«Держа в руках топор, он высказал угрозы применения насилия в отношении командира отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Великоустюгскому району и полицейского-водителя, находившихся при исполнении должностных обязанностей. При этом обвиняемый высказывался в адрес стражей правопорядка грубой нецензурной бранью», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Впоследствии юноша признался в содеянном и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, в течение которого он должен доказать своё исправление безупречным поведением, иначе условное осуждение может быть отменено.

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