В Грязовце прокуратура обнаружила бесхозную детскую площадку

22.05.2020 [Общество]

Прокуратура обнаружила на улице Коммунистической в Грязовце бесхозяйную детскую игровую площадку. 

— Надзорными мероприятиями установлено, что в реестре собственности муниципального образования Грязовецкое игровая площадка не состоит. Сведения о собственнике имущества отсутствуют. Бюджетные средства на техническое обслуживание и ремонт игрового оборудования не заложены и не выделяются, — сообщает прокуратура Вологодской области.

При этом, согласно федеральному законодательству, к вопросам местного значения поселения относятся в том числе «создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения». 

— Поскольку на протяжении длительного времени техническое обслуживание оборудования детской игровой площадки не осуществлялось, его использование создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, — отмечают в прокуратуре.

В итоге ведомство направило в суд иск с требованием обязать администрацию Грязовца принять площадку в собственность. Исковое заявление судом было удовлетворено. Его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры района.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура обнаружила в Кадникове бесхозяйный участок тепловых сетей, предназначенный для теплоснабжения индивидуальных жилых домов. Ведомство направило в Сокольский районный суд с требованием обязать администрацию муниципалитета принять меры «по постановке на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества».

Тэги: детская площадка

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