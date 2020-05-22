Жителя Череповецкого района приговорили к 12 годам колонии за убийство знакомой

22.05.2020 [Общество]

В Череповецком районе суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве пропавшей Надежды Рябковой. Погибшая женщина содержала небольшой питомник собак.

Ранее NewsVO сообщал, что женщина пропала 7 декабря 2019 года. Она вышла из своего дома в деревне Большой Двор и до определённого времени о её местонахождении было ничего не известно. Следователи, отрабатывая криминальные версии исчезновения потерпевшей, задержали подозреваемого. Когда в его машине были обнаружены следы крови пропавшей женщины, мужчина написал явку с повинной. Тело связанной пострадавшей со следами удушения было обнаружено в его гараже 24 декабря. 

В суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Он также рассказал, что в тот день, проезжая через деревню Большой Двор, увидел знакомую Рябкову и предложил её подвезти.

«Во время движения между ними завязался словесный конфликт. В ходе него Рябкова оскорбляла его, ударила его рукой в нос, у него потекла кровь, он ударил ее локтем в лицо, у нее тоже потекла кровь, затем женщина ударила его по щеке ножом, хранившимся в салоне автомобиля. Он, съехав в канаву, остановил автомобиль и ударил Рябкову. Затем пересел на заднее сиденье автомобиля, там ударил Рябкову кулаком по голове, уложил ее на сиденье лицом вниз, связал ей руки и ноги стяжками, она продолжала его оскорблять. Для того, чтобы женщина прекратила оскорбления, он стал ее душить рукой, пока она не перестала подавать признаки жизни. Труп потерпевшей он отвез в гараж, затем поехал в опорный пункт полиции, где сообщил, что на него напал незнакомый мужчина», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: убийство

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