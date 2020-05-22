В Вологодском районе семь депутатов представили недостоверные сведения о своих доходах

Семи депутатам сельского поселения в Вологодском районе объявили предупреждения из-за предоставленных ими недостоверных данных о своих доходах, сообщает областная прокуратура.

— Так, например, одним из депутатов Совета занижен доход на сумму свыше 90 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в администрацию совета сельского поселения с требованием применить к нарушившим антикоррупционное законодательство парламентариям «меры ответственности».

— По результатам рассмотрения Советом сельского поселения Подлесное принято решение о применении мер ответственности в виде предупреждения в отношении семи депутатов, — сообщает прокуратура.

По данным NewsVo, все нарушители были избраны в 2017 году от партии «Единая Россия».