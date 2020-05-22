Запись спектакля «Босые кошки» покажет онлайн Школа-студия драматического искусства «Чайка» из Вологды

Видеозапись спектакля «Босые кошки» представит онлайн Школа-студия драматического искусства «Чайка» из Вологды. Начало показа 22 мая в 18.00.

Премьера спектакля состоялась в 2009 году. С тех пор спектакль несколько раз восстанавливался в новых составах.

- Основная тема спектакля — семья, отношения в семье. Главные герои не имеют крова и не знают, будет ли у них сегодня ужин. Но они стараются не унывать и держаться друг за друга. Однажды в семью после долгого отсутствия возвращается отец, - говорится о спектакля на странице школы-студии. - «Босые кошки» - это захватывающий сюжет и пронзительная история кошачьей семьи. А еще потрясающая пластика!