Международная Печа-куча пройдёт в Вологде онлайн 24 мая

Трансляция международной Печи-кучи пройдёт онлайн в ближайшее воскресенье, 24 мая. Зрителей поприветствует из Токио один из создателей мирового движения Печи-кучи Марк Дайтем, своими историями поделятся спикеры из Бельгии, Великобритании, США и России.

- Будем говорить о путешествиях автостопом и покорении гор, разбираться в загадках человеческой психологии и различиях между полом и гендером. Учиться жизнестойкости у человека, который потерял обе руки. Узнаем, как можно обучать ненасильственными методами и зачем бегать 4 мили каждые 4 часа в течение 2 суток, - сообщают организаторы мероприятия.

Ранее NewsVo писал, что Печа-куча – это мероприятие, на котором спикеры выступают с презентациями на различные темы в кратком формате: 20 слайдов по 20 секунд на комментирование каждого. Во всем мире Печи-кучи проходят более чем в тысяче городов, в Вологде это будет уже 52-е мероприятие и второе в онлайн-формате.

Открытую трансляцию 24 мая в 18.00 на YouTube-канале «Печа-куча Вологда» может посмотреть любой желающий. Вы также сможете задать вопросы в комментариях, поучаствовать в розыгрыше призов, а в конце проголосовать за лучшего спикера мероприятия.

Подробную информацию и ссылку на трансляцию вы сможете найти в сообществе Печа-куча Вологда в социальной сети.