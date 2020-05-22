Рейды по проверке масочного режима проходят в автобусах и магазинах Вологды

22.05.2020 [Общество]

16 протоколов за нарушения масочного режима составили на жителей Вологды за последние трое суток. Полицейские рейды проходят в торговых центрах, автобусах и других общественных местах, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Если в ТЦ или автобусе сотрудники полиции  видят человека без маски, то первым  делом проводят разъяснительную работу. Как правило, в подавляющем большинстве случаев  маска у человека с собой, и он ее тут же надевает. Я напомню, что обязательный масочный режим введен  в Вологодской области постановлением губернатора. Соблюдать его крайне важно, чтобы в общественных местах минимизировать риски заражения», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также  сотрудник полиции обращают внимание на выполнение предпринимателями требований, связанных с масочным режимом.  В соответствии с постановлением, они обязаны обеспечить масками всех сотрудников, также не допускается обслуживание посетителей без масок.

Ранее NewsVo сообщал, что крупнейшая вспышка коронавируса в Вологде - в городской больнице №1. Изначально сообщалось о выводе на карантин отделений урологии, неврологии, хирургии и травматологии. Позднее к ним также добавились первая хирургия и второе травматологическое отделение. Теперь - отделения кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии.  

Тэги: медицинские маски, коронавирус

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