Рейды по проверке масочного режима проходят в автобусах и магазинах Вологды

16 протоколов за нарушения масочного режима составили на жителей Вологды за последние трое суток. Полицейские рейды проходят в торговых центрах, автобусах и других общественных местах, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Если в ТЦ или автобусе сотрудники полиции видят человека без маски, то первым делом проводят разъяснительную работу. Как правило, в подавляющем большинстве случаев маска у человека с собой, и он ее тут же надевает. Я напомню, что обязательный масочный режим введен в Вологодской области постановлением губернатора. Соблюдать его крайне важно, чтобы в общественных местах минимизировать риски заражения», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также сотрудник полиции обращают внимание на выполнение предпринимателями требований, связанных с масочным режимом. В соответствии с постановлением, они обязаны обеспечить масками всех сотрудников, также не допускается обслуживание посетителей без масок.

Ранее NewsVo сообщал, что крупнейшая вспышка коронавируса в Вологде - в городской больнице №1. Изначально сообщалось о выводе на карантин отделений урологии, неврологии, хирургии и травматологии. Позднее к ним также добавились первая хирургия и второе травматологическое отделение. Теперь - отделения кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии.