В Кировском сквере Вологды неаккуратно обновили буквы на мемориале героям войны

Жители обратили внимание, что на мемориале героям Великой Отечественной войны в Кировском сквере Вологды неаккуратно подвели буквы надписей.

— Стыдно товарищи, ей богу. Вроде столько вещали о великом Дне Победы, а один из главных памятников в городе, который этому событию посвящён, не смогли даже грамотно обновить, — пишет Слав Ерохов.

Фото Слава Ерохова

NewsVo обратился в пресс-службу городской администрации, чтобы узнать, что за фирма выполняла эту работу.

- Ремонт объектов военно – мемориального значения проходил в рамках муниципального контракта № 70 от 27 марта 2020 года на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту памятников на территории муниципального образования «Город Вологда», заключенному с ООО «Строительство», - сообщили в пресс-службе.

Судя по информации, размещенной на сайте госзакупок, ООО "Строительство" за обновление около 30 памятников в Вологде получит 337,5 тысяч рублей.

На вопрос NewsVo, будут ли исправлены недостатки, допущенные при проведении работ на мемориале в Кировском сквере, в администрации ответили, что приемка работ по данному контракту пока "не осуществлялась".