Новое медоборудование поступило в коронавирусный госпиталь Череповца

В коронавирусный госпиталь Череповца, развернутый на базе городской больницы, поступило новое медицинское оборудование. Это аппараты УЗИ, пульсоксиметры, тонометры, наркозно-дыхательный аппарат.

«Пришла целая партия нового оборудования. Поступили два аппарата УЗИ экспертного класса: стационарный и переносной. С помощью новых аппаратов будем делать УЗИ легких, отслеживать эффективность терапии. Для больных средней тяжести поступили очень хорошие пульсоксиметры: они следят за состоянием человека, определяют уровень кислорода в крови. Мы получили наркозно-дыхательный аппарат и 35 автоматических тонометров», — сообщил официальному сайту Череповца главный врач больницы Андрей Погодин.

По словам Погодина, в ближайшее время также ожидается поставка прикроватных мониторов, с помощью которых будут отслеживать состояние тяжелых больных. Оборудование получено по федеральной субсидии для борьбы с коронавирусом.