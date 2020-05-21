В России смертность медиков от коронавируса в 16 раз выше, чем в других странах

В России от коронавируса погибли как минимум 186 медицинских сотрудников. Издание «Медиазона» посчитало, что это в 16 раз больше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы (если верить данным официальной статистики, то каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик).

За основу для исследования журналисты взяли «Список памяти» — созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. 18 мая в нем было 222 имени.

— Из этого списка мы исключили 19 случаев: шестерых врачей из других стран, семерых медиков, не практиковавших во время пандемии, и шесть смертей, не связанных с заражением коронавирусом, — пишет издание.

Кроме того, была найдена официальная информация о восьми случаях, которых 18 мая в «Списке памяти» не было.

О том, в каких регионах погибают врачи и почему в России гибнет так много медиков — читайте в материале «Медиазоны».