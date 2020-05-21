Старт ЕГЭ в России перенесли на 29 июня

21.05.2020 [Общество]

Единый государственный экзамен по всей России начнется 29 июня, об этом президент Владимир Путин заявил 21 мая на совещании по вопросу о ситуации в системе образования в услових распространения коронавируса. При этом экзамен будут сдавать только те, кто хочет поступить в вузы в этом году.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня», — цитирует Путина  «Интерфакс».

Сообщается, что школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Зачисление в высшие учебные заведения России по результатам Единого государственного экзамена начнутся уже в августе. Тогда же сдать экзамен смогу те выпускники, которые не смогли этого сделать раньше по уважительной причине, что позволит им начать учиться уже осенью.

«Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, что сейчас особенно важно для людей. Зачисление (в вузы) пройдет в августе», — сказал Путин.

По его словам, аттестаты выпускникам выдадут без экзаменов. Президент отметил, что «такое решение является исключением, оно носит временный характер».

Глава государства сообщил также, что ранее ему поступали разные предложения, в том числе и об отмене ЕГЭ в этом году из-за эпидемиологической ситуации.

«За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, — а их было много, мы об этом знаем хорошо, — все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, понятные и справедливые, на мой взгляд, уже достаточно удобные», — сказал Путин.

Тэги: ЕГЭ, коронавирус

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