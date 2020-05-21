Житель Великоустюгского района через суд взыскал деньги за сорванную из-за пандемии поездку во Вьетнам

21.05.2020 [Общество]

Житель Великоустюгского района через суд взыскал с туроператора и турагента деньги за несостоявшуюся поездку во Вьетнам.

«В январе 2020 года Александр Г. обратился к турагенту (ООО «Голден-Тур») для приобретения туристической путевки во Вьетнам на 4 человек с 18 по 28 марта 2020 года и оплатил 231 300 рублей. Турагент перечислил 222 254 рубля 76 копеек туроператору (ООО «Анекс Туризм»), оставив себе 9 045 рублей 24 копейки в качестве комиссии за оказание услуг по агентскому договору», – сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

16 марта Александр получил электронные билеты и документы для заселения в отель, а на следующий день направил турагенту и туроператору претензии на отказ от поездки и возврат денег в связи с распространением эпидемии коронавируса в мире.

«В ответ на претензию турагент сообщил, что направил туроператору заявление на возврат денежных средств, а туроператор ответил, что нужно обращаться к турагенту. В 10-дневный срок, отведенный для рассмотрения претензий Законом о защите прав потребителей, деньги возвращены не были», - сообщает областная пресс-служба судов. 

Мужчина обратился в суд с иском о взыскании с турагента и туроператора 231 тысячи рублей, уплаченных за поездку, и штрафа. Суд признал отказ в возврате денег истцу незаконным, удовлетворил иск и взыскал с туроператора сумму, уплаченную по договору, и 111 127 рублей штрафа. С турагента также были взыскана требуемая сумма и штраф в 4 500 рублей.

Решение не вступило в законную сиу и может быть обжаловано.

Тэги: Туризм, коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Мы уже морально готовы, что рано или поздно все попадем в Череповец»: пациент горбольницы в Вологде рассказал об условиях обсервации
426 человек оказались на карантине в городской больнице №1 Вологды
16 из 23 новых заболевших COVID-19 в Вологде — из очага в городской больнице
В горбольнице №1 в Вологде выявили 40 заболевших коронавирусом
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде подорожает проезд в общественном транспорте
26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В горбольнице №1 Вологды выявили уже больше 60 инфицированных COVID-19
Следственный комитет проверит сообщения об отсутствии у медиков горбольницы №1 в Вологде масок
Снятие ограничений по коронавирусу в Вологодской области отложили из-за рекордного прироста заболевших
20.05.2020 [Происшествия]

В Тотемском районе обрушилась стена закрытого дома культуры

1061
0
20.05.2020 [Общество]

В Устье из-за дождей увеличилось количество подтопленных домов и участков

1188
0
19.05.2020 [БлогоVO]

Горбольница 1. По их вине я оказалась ковид положительная

4453
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кадуе девушка за рулем «Лады» погибла, врезавшись в дерево
В Вологодском районе затопило дорогу к шести деревням
Вологжанина, который в подъезде поджигал волосы пьяному мужчине, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Видеоэкскурсию по выставке «Мир женщины» подготовили сотрудники мастерской Пантелеева в Вологде
Новое медоборудование поступило в коронавирусный госпиталь Череповца
В России смертность медиков от коронавируса в 16 раз выше, чем в других странах
Старт ЕГЭ в России перенесли на 29 июня
 


21.05.2020 [Общество]

Что такое хороший кофе и как его приготовить дома: советы от вологодского бариста

844
0
21.05.2020 [БлогоVO]

«Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Рощенье». Объявлен конкурс на выполнение реставрационных работ

135
0
21.05.2020 [Обзор Прессы]

Как развивается ситуация с отменой авиарейсов для вологжан?

219
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика