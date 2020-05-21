Житель Великоустюгского района через суд взыскал деньги за сорванную из-за пандемии поездку во Вьетнам

Житель Великоустюгского района через суд взыскал с туроператора и турагента деньги за несостоявшуюся поездку во Вьетнам.

«В январе 2020 года Александр Г. обратился к турагенту (ООО «Голден-Тур») для приобретения туристической путевки во Вьетнам на 4 человек с 18 по 28 марта 2020 года и оплатил 231 300 рублей. Турагент перечислил 222 254 рубля 76 копеек туроператору (ООО «Анекс Туризм»), оставив себе 9 045 рублей 24 копейки в качестве комиссии за оказание услуг по агентскому договору», – сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

16 марта Александр получил электронные билеты и документы для заселения в отель, а на следующий день направил турагенту и туроператору претензии на отказ от поездки и возврат денег в связи с распространением эпидемии коронавируса в мире.

«В ответ на претензию турагент сообщил, что направил туроператору заявление на возврат денежных средств, а туроператор ответил, что нужно обращаться к турагенту. В 10-дневный срок, отведенный для рассмотрения претензий Законом о защите прав потребителей, деньги возвращены не были», - сообщает областная пресс-служба судов.

Мужчина обратился в суд с иском о взыскании с турагента и туроператора 231 тысячи рублей, уплаченных за поездку, и штрафа. Суд признал отказ в возврате денег истцу незаконным, удовлетворил иск и взыскал с туроператора сумму, уплаченную по договору, и 111 127 рублей штрафа. С турагента также были взыскана требуемая сумма и штраф в 4 500 рублей.

Решение не вступило в законную сиу и может быть обжаловано.