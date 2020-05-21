В апреле в Вологодской области подорожали лимоны, лук и чеснок

Вологдастат сообщает, что цены на продукты в Вологодской области в апреле 2020 года выросли на 1,7%, а алкоголь подорожал на 0,4%.

— Существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал сезонный рост цен на плодоовощную продукцию (на 8%), — говорится в пресс-релизе статистического ведомства.

Сильнее всего подорожали лимоны - в апреле их цена выросла в 2,8 раза. Отмечается также, что лук репчатый вырос в цене на 40,7%, чеснок - 28,9%. Морковь подорожала на 17,8%, капуста белокочанная - на 15,6%, картофель - на 14,7%, крупа гречневая - на 12,9%. Сахар-песок подорожал на 7,9%, соль - 7,8%.

2 апреля губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в соцсети сообщил, что обратится в областное УФАС по поводу высоких цен на лимоны в некоторых магазинах области. 8 мая стало известно, что антимонопольное ведомство провело проверку по этому поводу, но нарушений не нашло.