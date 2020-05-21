Малоимущие семьи могут подать заявление для получения выплаты на детей от 3 до 7 лет через портал госуслуг

20 мая на портале госуслуг появилась форма заявления для оформления малоимущими семьями выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Согласно указу президента, деньги будут выплачивать, исходя из среднедушевого дохода семьи.

Так, в Вологодской области размер выплаты в 2020 году составляет 5585,5 рублей (это 1/2 величины прожиточного минимума ребенка). Назначаться выплата будет семьям, чей доход не превышает 11391 рубля на члена семьи (величина прожиточного минимума на душу населения).

«Важно, что тем вологжанам, которые уже являются получателями ежемесячных выплат на детей, не нужно подавать никаких заявлений. Подтверждать информацию о доходах тоже не придется. Выплаты начнутся автоматически с 1 июня 2020 года, - пояснила заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина. - Для тех, кто не состоял на учете в качестве получателя ежемесячного пособия на ребенка, необходимо обратиться с заявлением о выплате на ребенка от 3 до 7 лет. Форма заявления для большинства регионов России стала доступна на портале госуслуг сегодня, 20 мая 2020 года».

Дополнительно предоставлять информацию о доходах работающим родителям не нужно. Все сведения о детях, о доходах, о месте жительства будут получены из различных ведомств без участия заявителя. Эта выплата стала фактически первой, которая назначается с учетом доходов и для которой семьям не понадобится предоставлять никаких документов, кроме заявления.

Выплата начнется в июне 2020 года за июнь и предыдущие месяцы 2020 года (для большинства семей – с января по май 2020 года). То есть в июне большинство получателей получат сумму свыше 30 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно.

«Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, трудное положение семей, доход граждан для расчета среднедушевого дохода будет учитываться не за предыдущие 12 месяцев, а «отступив» шесть месяцев назад. То есть при обращении в июне 2020 года должен быть учтен доход за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года, при обращении в июле 2020 года – за январь-декабрь 2019 года и так далее. Эти правила федеральные. Они едины на всей территории страны», - пояснила Каманина.

Для граждан, которые зарегистрированы в качестве безработных, доходы от трудовой деятельности (то есть зарплата по прежнему месту работы) при определении доходов семьи учитываться не будут.

По предварительной оценке, эти выплаты будут назначены на 30 тысяч детей. Необходимые средства из федерального бюджета для области выделены.