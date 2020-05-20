Золотую и две серебряных медали завоевала вологжанка Валерия Филатова на Чемпионате России по ушу

20.05.2020 [Спорт]

Вологодская спортсменка завоевала три медали на Чемпионате России по ушу. Из-за пандемии коронавируса соревнования проходили в онлайн-режиме.

Участники выполняли все упражнения дома, на самоизоляции. Записывали на видео и отправляли на суд жюри. Вологодскую область представляли спортсмены спорт.клуба "Арго" из Вологды: Валерия Филатова, Милана Ангел и Иван Рожин.

Валерии Филатовой удалось завоевать золотую и две серебряных медали. Вологжанка одержала победу в дисциплине "Таолу-наньгунь" среди юниоров, с результатом 8.92 балла. Опередив свою ближайшую конкурентку на 2 сотых. А так же заняла второе место в дисциплине "Наньцюань" и "Наньдао".

Тэги: соревнования, ушу

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