«Велес» будет бесплатно стерилизовать домашних собак и кошек из районов Вологодской области

Бесплатно стерилизовать домашних животных: кошек и собак будет вологодское общество защиты животных «Велес». Его проект «Мобильная ветеринарная операционная» занял в прошлом году второе место на конкурсе «Доброволец России» и получил грант.

— Проблема в том, что в районах ветеринарная помощь не всегда доступна, поэтому многим владельцам домашних животных приходится расправляться с нежелательным потомством своих питомцев варварскими способами, — рассказала NewsVo куратор проекта Ольга Клюквина. — На средства гранта мы закупили легковой автомобиль Лада Ларгус и на оставшуюся сумму гранта планируем стерилизовать не менее 180 кошек и собак из нескольких районов Вологодской области.

Планируется привозить животных для процедуры в Вологду, в течение суток выдерживать их после операции в специально оборудованном помещении в «Велесе», а затем отвозить их по домам.

Первыми на стерилизацию повезут животных из села Кубенское. Здесь уже сформирован список предварительной записи. Также в планах на ближайшее время визиты в Федотово и Дорожный.

По словам волонтеров, желающих воспользоваться бесплатной стерилизацией очень много.

— В Кубенском бабушки чуть не плакали от радости, всё не могли поверить, что кошку у них заберут в Вологду, потом привезут обратно, да ещё и денег за это не возьмут, — говорит куратор проекта Ольга Клюквина.

Волонтеры также говорят, что на этом этапе им не хватает переносок для животных, чтобы их всех удобно расположить в машине.

— У сельских жителей своих переносок нет. Бабушки предлагают посадить их котиков в сумки, но в таком случае переезд для животного станет небезопасным. Для них это и так большой стресс, — говорит Ольга Клюквина.

Если у вас дома есть ненужные переноски, то «Велес» с благодарностью примет их в дар.

Дополнительную информацию и подать заявку на стерилизацию животного можно по телефону — 8 911-533-53-34.