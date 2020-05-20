В Череповецком районе полицейские спасли из горящей бани женщину с двумя детьми

20.05.2020 [Общество]

Троих человек спасли полицейские из горящей бани в Череповецком районе. Инцидент произошел поздним вечером 17 мая в одном из дачных кооперативов на 7 причале. Наряд патрульно-постовой службы полиции заметил возгорание крыши бани на одном из участков.

— Прапорщик полиции Максим Комлыков и сержант полиции Алексей Голицын сообщили о происшествии в дежурную часть и устремились к загоревшемуся строению. Полицейские вскрыли дверь бани и вывели оттуда женщину с двумя несовершеннолетними детьми. Люди находились в жарком парильном помещении и не знали, что чердачное помещение строения горит, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Не теряя времени, полицейские стали сбивать пламя, спасая строение и близлежащий дом. Двое проезжавших мимо людей остановились и оказали помощь. В итоге возгорание удалось устранить. Помощь врачей женщине и детям не потребовалась. 

Тэги: полицейские

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