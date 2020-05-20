В Вашкинском районе бывшую начальницу отделения почты осудили за присвоение 113 тысяч рублей

20.05.2020 [Происшествия]

В Вашкинском районе суд огласил приговор 40-летней местной жительнице, которую признали виновной в присвоении чужого имущества в крупном размере. Суд установил, что в апреле 2015 года обвиняемая была принята на должность начальника отделения почты в селе Троицкое.

«С 15 ноября 2018 года по 26 ноября 2019 года подсудимая в целях личного обогащения и решения имеющихся материальных трудностей, используя свое служебное положение, будучи материально-ответственным лицом, выполняя возложенные на нее обязанности, систематически обращала в свою пользу денежные средства, вырученные от реализации товарно- материальных ценностей и полученные в качестве почтовых переводов», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

В общей сложности женщина присвоила 113 503 рубля 70 копеек. Она признала вину в совершении преступления, раскаялась и возместила часть причинённого ущерба.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. С неё также взыскано 90 682 рубля 11 копеек компенсации ущерба в пользу АО «Почта России». Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: Почта России

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