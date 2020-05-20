Летом в Вологде обещают отремонтировать 10 котельных и 9 километров теплосетей

В Вологде стартовала подготовка к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации города.

«Так, в этом году запланирован ремонт 10 городских котельных. В одной из них на ул. Маяковского, 22а уже начался капитальный ремонт одного из трех котлов. На данный момент разобрана обмуровка, то есть кирпичная кладка котла, начинается демонтаж трубной части. К июлю будет полностью заменена внутренняя часть котла, что увеличит надежность и долговечность оборудования», - пресс-служба администрации Вологды.

Обновить оборудование планируется также в котельной на улице Красноармейской, 27. На других объектах будут отремонтированы дымовые трубы и внутреннее газовое оборудование.

В рамках ремонта теплосетей особое внимание уделяется улицам и дворам, где будут проводиться работы по проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комфортная городская среда». Всего за это лето будет обновлено более 9 километров тепловых труб. Половину из них планируется реконструировать, а остальную часть капитально отремонтировать.

«Работы идут в соответствии с утвержденным графиком. В случае отклонения от него или временного прекращения ремонта подрядчики могут не успеть завершить работы к началу нового отопительного сезона. Работы идут под жестким контролем на всех этапах», - рассказал начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Всего к новому отопительному сезону в городе необходимо подготовить 45 котельных и более 376 километров тепловых сетей. На эти цели выделено свыше 325 миллионов рублей.

График отключения горячей воды размещён на сайте городской администрации.