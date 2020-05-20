В Вологде за отдельную плату ремонтируют дороги, которые находятся на гарантии

Наталья Рюмина

24 марта на сайте администрации Вологды был опубликован реестр гарантийных объектов в сфере городского хозяйства. Туда вошли отремонтированные дороги, дворы, благоустроенные общественные пространства, работы на которых проводились с 2014 по 2019 год. NewsVo проанализировал текущие контракты на содержание дорог и выяснил, что из бюджета города тратятся деньги на некоторые объекты, которые подрядчики должны приводить в порядок по гарантии.

И так сойдет

По данным реестра, на устройство асфальтобетонного дорожного покрытия в Вологде устанавливают гарантию сроком на шесть лет. Если на разные виды работ, выполненных на объекте, действуют разные гарантийные сроки, это указано в реестре. Там же размещена информация, какой подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ.

В рекомендациях по установлению гарантийных сроков "конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения" Росавтодора говорится, что гарантийные обязательства берет на себя подрядчик. В соответствии с ними он за свой счет должен выполнить все необходимые действия для устранения недопустимого состояния конструктивных элементов автодороги во время гарантийного срока.

Так, например, «после выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в период действия гарантийных обязательств допускается появление только поперечных трещин в количестве не более 20 погонных метров на километр в год на полосу движения».

20 июня 2016 года компания ООО «Дорсервис» выполнила работы по замене покрытия ездового полотна и деформационных швов на Ленинградском путепроводе, получив за это более 10 млн рублей. Путепровод стоит на гарантии по замене покрытия ездового полотна до 19 июня 2020 года. Однако в течение этого года на путепроводе был выполнен ямочный ремонт, который делается в рамках контрактов на содержание дорог. Там было залатано 6,94 квадратных метров полотна. Случай ямочного ремонта на гарантийной дороге в Вологде не единичный.

Гарантии есть, асфальта нет

Newsvo направил запрос в администрацию города, попросив предоставить информацию о том, какие конкретно участки улиц в Вологде были отремонтированы по технологии литого асфальта, начиная с сентября 2019 года.

О том, что по такой технологии в Вологде делают ямочный ремонт, 20 апреля в рамках одной из рабочих поездок заявил мэр города Сергей Воропанов:

«Ямочный ремонт мы ведем не только летом — в холодные периоды это делается по технологии литого асфальта. В этом году сделано 3183 кв. м. Что касается ремонта асфальтобетоном, то по такой технологии сделаем в этом году 69 000 кв. м.».

Администрация прислала информацию с количеством квадратных метров, залитым асфальтом на каждой улице, где ремонтировали ямы. Общий метраж в ответе чиновников совпадает с информацией мэра.

Стоит отметить, что 13 января на сайте администрации города Вологды сообщалось, что ямочные ремонты в городе проводятся в рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети.

Newsvo сравнил информацию из ответа чиновников о ремонте дорог при помощи литого асфальта и реестра гарантийных объектов.

Так, например, выяснилось, что 19 июля 2017 года ЗАО «ВАД» восстановило изношенные покрытия асфальтобетонной смесью улично-дорожной сети на улице Ленинградской, Чернышевского и проспекте Победы от ж/д до ул. Батюшкова. Гарантия на покрытие составила 4 года. Годом позже проспект Победы был доделан «Магистралью» в рамках контракта от 20 июня 2018 года, за который фирма получила около 22 млн рублей. Гарантийный срок оставшегося участка — 5 лет, до 17 октября 2023 года. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и выполненные работы.

Получается, что весь проспект Победы находится на гарантии, однако, по данным администрации города с сентября прошлого года на этой улице при помощи литого асфальта было залатано 1,12 квадратных метров ям.

Примечательно, что контракты на содержание дорог, в рамках которого производится ямочный ремонт, выигрывает компания «Магистраль», которая зачастую делает и капитальные ремонты улиц.

Например, 13 июня 2017 года ООО «Магистраль» заключила контракт на ремонт улиц Зосимовской и Чехова. Гарантийный срок на весь объем выполненных работ составил 4 года — до 19 сентября 2021. Сумма контракта — 71 115 069,44 рублей. Однако, с сентября 2019 года по май текущего года на улице Зосимовской по технологии литого асфальта было отремонтировано 9,46 квадратных метра дороги.